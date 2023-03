Difficile de résumer un tel match. Ou plutôt non, très facile puisqu'il n'a duré qu'un quart-temps. Les premières minutes sont en effet serrées, chaque équipe répond à l'autre et le score est accroché. Mais ensuite, les Celtics passent la deuxième avec un 13-0 qui se transforme en 29-9 en sept minutes. Jayson Tatum (40 points) a frappé et l'écart est fait (26-34). Le deuxième quart-temps est totalement dominé par Boston, qui s'impose de vingt points. Il y a donc déjà presque trente points d'écart à la mi-temps (47-74).

Après la pause, les Bucks ne réagissent pas et la malchance montre le bout de son nez. Khris Middleton est touché au visage, sur un coup de Jaylen Brown (30 unités). Il doit quitter ses partenaires. Les Celtics ont continué d'appuyer sur l’accélérateur et avant le dernier quart-temps, il y a désormais quarante points d'écart (74-114) ! Le dernier acte n'a aucun intérêt et Milwaukee s’incline donc, à domicile, de 41 points (99-140). Giannis Antetokounmpo (24 points) et ses coéquipiers ont été étouffés en défense. Un mur que le Grec a tenté de casser avec des shoots de loin. Sans réussite.

Cette victoire des Celtics est importante car elle permet aux finalistes 2022 de croire encore à la première place de la conférence Est. Il n'y a plus que deux victoires d'avance pour les Bucks qui, s'ils avaient gagné cette rencontre, aurait sans doute assuré leur place de leader pour les playoffs. Ainsi tout est encore possible.