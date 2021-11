Le très bon début de saison de Chicago continue. Après avoir battu dernièrement Utah, les Bulls ont fait très fort pour l'emporter cette nuit face à Boston (114-128), alors qu'ils étaient bien mal embarqués. En effet, dans leur salle, les Celtics ont été renversés dans le dernier quart-temps avec un cinglant 11-39 à l'arrivée. Pour cela, DeMar DeRozan a notamment brillé (37 points, à 15 sur 20 aux tirs), bien aidé par Zach LaVine (26 points).

En face, malgré Jaylen Brown (28 points) et Al Horford (20 points et 10 rebonds), la crise couve après les propos de Marcus Smart en conférence de presse, au sujet de l'individualisme de certains. Le prochain match de Chicago, actuellement leader à l'Est, sera un nouveau test avec un déplacement à Philadelphie.