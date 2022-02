Il fallait rester éveillé jusqu'au bout de la nuit en France pour assister à l'affiche opposant les Lakers aux Bucks en NBA. Celle-ci a débuté à 4h (heure de Paris) mais elle a ravi les fans de la balle orange. Plus particulièrement ceux de Milwaukee. Le champion NBA 2021 a conforté sa 2eme place de la conférence Est en enchaînant une 4eme victoire de rang chez le champion 2020 (116-131) grâce à son MVP des Finales du printemps dernier: Giannis Antetokounmpo. En état de grâce, le Grec a rendu une copie frisant la perfection avec 44 points et 14 rebonds, au bénéfice d'une adresse insolente au shoot (17/20). Il a remporté haut la main son duel face LeBron James (27 points). Si ce dernier a bien été épaulé par Anthony Davis (22 points, 9 rebonds), il en attendait probablement davantage du meneur Russell Westbrook dont le rendement interroge de plus en plus dans la Cité des Anges.