Ces Bucks ont de la ressource. Car si Giannis Antetokounmpo a bien été le premier artisan du nouveau succès remporté par la franchise du Wisconsin, lundi, lors du match 4 de leur série face aux Celtics, Milwaukee peut également remercier son banc. Car c’est bien avec Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton sur le côté que les Bucks ont fait la différence dans le troisième quart, prenant 10 longueurs d’avance (68-78) pour l’emporter 101-113 et désormais mener 3-1.

Malgré le 32-7 signé par les habituelles doublures des Bucks - dont 15 points pour George Hill - face à leurs vis-à-vis des Celtics, il en aurait fallu plus pour voler la vedette au «Greek Freak», auteur d’un nouveau récital avec 39 points à 15 sur 22 aux tirs et 16 rebonds. Et ce d’autant plus qu’à ses côtés, Khris Middleton s’est raté avec 13 points à 4 sur 19, Éric Bledsoe se contentant également de 13 points à 6 sur 12.

Chez les Celtics, si Kyrie Irving a compilé 23 points, 10 passes et 6 rebonds, c’est au prix d’un horrible 7 sur 22 aux tirs. Al Horford a bien inscrit 20 points à 8 sur 16 tandis que Marcus Morris et Jayson Tatum compilaient respectivement 18 points-14 rebonds et 17 points-10 rebonds, mais il en aurait fallu plus pour compenser la maladresse de leur meneur.

Au bord du précipice, Boston tentera de créer l’exploit, mercredi, dans le Wisconsin.