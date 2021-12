Sur une série de cinq défaites de suite, les Los Angeles Lakers ont enfin renoué avec la victoire en allant s'imposer à Houston (123-132) et se rapprochent du top 6 à l'Ouest. Pour cela, les Californiens ont entre autres vu LeBron James (32 points, 11 rebonds et 11 passes) et Russell Westbrook (24 points, 12 rebonds et 10 passes) sortir le grand jeu. Leur prochaine rencontre, à Memphis, s'annonce d'ores et déjà plus périlleuse.