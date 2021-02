Kareem Abdul-Jabbar et Karl Malone ne sont plus seuls dans leur club très fermé. Ce jeudi, à l’occasion de la réception des Brooklyn Nets par les Los Angeles Lakers, LeBron James est, en effet, devenu le troisième joueur, mais également le plus précoce, à dépasser la barre des 35 000 points dans l’intégralité de sa carrière. Auteur de 32 unités à l’occasion de cette rencontre, dont il a terminé meilleur marqueur, le « King » compte désormais 35 017 points depuis ses débuts en NBA lors de la saison 2003-2004 sous les couleurs des Cleveland Cavaliers. Les 35 000 points ont été atteint durant la première moitié de la rencontre, avec un lancer franc. Mais le natif d’Akron n’a toutefois pas pu pleinement fêter cette performance tout bonnement historique puisque la franchise de Californie a chuté face à une des équipes en forme actuellement, les Brooklyn Nets.

Les Lakers ont salué la performance du « King »



Si, sur le moment, les Los Angeles Lakers ont choisi de ne pas effectuer de célébrations afin de ne pas perturber le déroulement de la rencontre, il y a tout de même eu un clin d'œil au « King ». En effet, au retour d’un temps mort dans le troisième quart-temps du match, un montage des meilleurs moments de la carrière de LeBron James depuis ses débuts avec les Cavs a été diffusé sur les écrans du Staples Center, conclu par l’inscription « 35K points ». Mais, face à une équipe des Nets très efficace sur le tir à longue distance (46,2% de réussite) dont un 6/7 pour Joe Harris et un 5/8 pour Timothé Luwawu-Cabarrot, les Lakers n’ont pas pu résister pour une défaite de onze longueurs (98-109) au terme d’une rencontre maîtrisée par les coéquipiers de James Harden (23 points, 11 passes).

Le record en ligne de mire ?



Concernant le record de points, l’objectif pour LeBron James sera sans doute d’aller chercher d’abord Karl Malone et ses 36 928 points entre 1985 et 2004 puis Kareem Abdul-Jabbar et ses 38 387 points entre 1969 et 1989. Sachant que, durant l’ensemble de sa carrière, le « King » n’est jamais descendu sous les 1 500 points par saison, avec dix saisons au-delà des 2 000 points, battre le record ne sera sans doute qu’une question de temps. En effet, dépasser la légende du Jazz pourrait être chose faite dès la saison prochaine. Pour atteindre la première place, la patience sera un peu plus de mise. Mais s’il y a un club dans lequel LeBron James est bien le seul, c’est celui des joueurs ayant marqué plus de 35 000 points, effectué plus de 9 000 passes décisives et pris plus de 9 000 rebonds en carrière.