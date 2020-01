Les Lakers sont relancés ! En effet, dans la nuit de dimanche à lundi, au Staples Center, la franchise de LeBron James s'est imposée contre Détroit (106-99) et signe là, sa cinquième victoire de suite depuis Noël. Si les Californiens ont traversé un petit trou d'air entre le 18 et le 26 décembre, avec quatre défaites de suite contre Indiana, Milwaukee, Denver et les Clippers, tout semble être à nouveau rentré dans l'ordre depuis. Après leurs victoires en fin d'année contre Portland et Dallas, les Lakers ont enchaîné en 2020 avec Phoenix, New Orleans et donc désormais Détroit à leur tableau de chasse, avant d'accueillir New York dans quelques jours. Une série qui leur a permis de reprendre une belle avance en tête de la Conférence Ouest, devant Houston et Denver. Mais, pour continuer cette bonne série de victoires, les Lakers ont tout de même dû se sortir du piège des Pistons cette nuit.





James et Davis stoppent Rose



Bien que privée de Blake Griffin notamment, la franchise du Michigan a en effet chèrement vendu sa peau lors de ce périlleux déplacement, avec un Sekou Doumbouya à nouveau titulaire. Pour la troisième fois de suite, le Français était dans le cinq majeur concocté par Dwane Casey mais s'est montré un peu moins en réussite, avec 11 points (à 4 sur 12 aux tirs), cinq rebonds et... six fautes. Portés par un très bon Derrick Rose en sortie de banc, auteur 28 points (à 8 sur 19 aux tirs) et cinq passes, les visiteurs ont fait douter les Californiens en passant même devant au tableau d'affichage dans les dernières minutes de la rencontre (91-92). Pour contrer le MVP 2010-11, LeBron James y est allé d'un nouveau triple-double (21 points, 14 rebonds et 11 passes), alors qu'Anthony Davis a failli l'imiter (24 points, 11 rebonds et 8 contres). Les fêtes de fin d'année passées, les Lakers ont donc pu aisément remettre la marche avant.