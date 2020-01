Attendu depuis de nombreuses semaines, l’événement aura donc eu lieu en cette fin janvier 2020. Ça y est, LeBron James est encore entré un peu plus dans l’histoire de la NBA ! A la chasse derrière Kobe Bryant, « King James » a supplanté son idole en devenant le troisième meilleur marqueur de la prestigieuse ligue nord-américaine. En déplacement à Philadelphie, sur les terres mêmes de Kobe, avec les Lakers, l’ailier devait signer 18 points afin de dépasser son illustre prédécesseur de Los Angeles. Une « broutille » pour le géant qui a évidemment fait mieux et inscrit 29 unités.

🚨 3rd in NBA history! 🚨



Congrats to @KingJames of the @Lakers for moving up to 3rd on the all-time SCORING list! #LakeShow pic.twitter.com/OQPxPQvdnO

— NBA (@NBA) 26 janvier 2020





Le grand moment s’est déroulé lors du troisième quart-temps lorsque James s’est envolé et a réussi un layup main droite. Avec une marque de 33 644, il venait alors de doubler Kobe Bryant d’un point. Seuls deux éléments le devancent désormais : Karl Malone (36 928) et Kareem Abdul-Jabbar (38 387). Cinquième, Michael Jordan (32 292) est loin maintenant... Après un temps-mort suivant son exploit, LeBron a été salué par l’enceinte de Philadelphie qui a lui a réservé une standing ovation du plus bel effet.

LeBron James gets to the bucket to move up to 3rd on the all-time scoring list! pic.twitter.com/almofNRKrg

— NBA (@NBA) 26 janvier 2020





Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother 💪🏾 #33644

— Kobe Bryant (@kobebryant) 26 janvier 2020





« Je suis simplement heureux d’être dans n’importe quelle discussion avec Kobe Bryant. C’est l’un des plus grands joueurs de l’histoire, et l’un des plus grands joueurs de l’histoire des Lakers. Le gars a deux maillots retirés au Staples Center, c’est juste dingue », a souligné James qui dépasse Bryant avec 104 matchs de moins. Agé de 35 ans, LeBron James peut espérer surpasser Abdul-Jabbar dans trois ans s’il conserve la même moyenne de points, lui qui dépasse au moins les 25 unités pour la seizième saison consécutive (25,3 cette année). Lojn d’être rancunier, Bryant n’a évidemment pas manqué de féliciter James sur les réseaux sociaux.









LeBron James, qui atteint désormais le total de 33 655 points, n’a toutefois pas contribué à un nouveau succès des Lakers qui se sont inclinés sur le parquet des Sixers (108-91). Anthony Davis a également scoré en passant 31 unités mais cela s’est avéré insuffisant face aux locaux emmenés par Tobias Harris (29 points, 8 rebonds), Ben Simmons (28 pts, 10 rebonds, 8 passes décisives), Al Horford (16 pts, 6 rbds) et Shake Milton (7 pts, 9 rbds). Les Lakers concèdent une dixième défaite cette saison (36 victoires) et demeurent la deuxième formation de la Ligue derrière les Milwaukee Bucks.