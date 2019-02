Avec un Paul George en mode "MVP" et un Russell Westbrook plus inarrêtable que jamais, et sur une série en cours de 10 triple-doubles d’affilée, le Thunder semblait destiné à remporter un cinquième succès de rang jeudi soir, chez des Pelicans en plein mélodrame depuis la demande de transfert d’Anthony Davis.

Un intérieur désireux de rejoindre les Lakers, ce qui n’a pas pu se faire, et qui est ensuite resté sur le banc l’intégralité du dernier quart temps face aux Grizzlies, avant de signer une prestation indigente trois jours plus tard contre Orlando, se permettant même de pointer le manque d’implication de ses coéquipiers. Des partenaires qu’il a abandonnés dès la pause jeudi, en raison d’une blessure à l’épaule gauche.

Westbrook dépasse Payton

Mais celui qui est incertain pour le All-Star Game ne leur a vraiment pas manqué. Emmenée par Julius Randle (33 points, 11 rebonds et 6 passes) et Jrue Holiday (32 points et 7 passes), la franchise de la Nouvelle-Orléans a ainsi décroché une victoire surprise, malgré George (28 points à 3/17 à 3 points, 7 rebonds et 6 passes) et, évidemment, Westbrook (44 points à 18/30 au tir, 14 rebonds et 11 passes).

Auteur de son 11e triple-double consécutif, le MVP de la saison 2017 est aussi devenu le meilleur marqueur de l’histoire de la franchise, des Sonics devenus Thunder lors du déménagement de Seattle à Oklahoma City en 2008, dépassant Gary Payton avec désormais 18 247 points au compteur, en 11 saisons. Mais le bondissant meneur a manqué l’occasion de remettre son équipe dans le match dans la dernière minute, manquant un tir à 3 points qui aurait ramené l’écart à 2 unités.

"L’énergie de Russell, sa manière de nous porter nous a permis de pouvoir rester dans le match", appréciait ensuite, au micro de Fox Sports Oklahoma, son coach, Billy Donovan, bien conscient que si OKC pointe aujourd’hui au troisième rang de la Conférence Ouest, Westbrook y est pour beaucoup.



Le triple-double dantesque de Westbrook :