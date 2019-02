Le Thunder a survécu aux 42 points d'un James Harden un peu maladroit (11/28) qui a bouclé son 29e match consécutif à 30 points ou plus. Le MVP en titre a été éclipsé par le nouveau match sensationnel de Paul George, auteur de 45 points et 11 rebonds, et le 9e triple-double consécutif de Russell Westbrook (21 points, 12 rebonds et 11 passes), qui égale le record de matches "en 3D" de Wilt Chamberlain. OKC a compté jusqu'à 26 points de retard avant d'inverser la tendance et de prendre quatre victoires d'avance au classement de l'Ouest. Le Thunder pointe au 3e rang, à seulement trois et deux longueurs des Golden State Warriors et des Denver Nuggets. Les Rockets, pour leur part, sont cinquièmes, à sept victoires de la tête.