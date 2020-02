Dans l’autre match de la nuit, 48 minutes ont suffi à Oklahoma City pour aller s’imposer 123-118 à New Orleans dans un match entre le septième et le onzième de la Conférence Est. Le Thunder a dominé la plupart de la partie, mais jamais de plus de treize points (en fin de troisième quart), et les Pelicans ont pu passer devant à onze reprises, mais ils n’ont jamais pris plus de quatre points d’avance. A 2’21 de la fin, OKC ne menait que 115-114, avant de finir sur un 8-4, grâce notamment à Danilo Gallinari, qui termine avec 29 points. Du côté des Pelicans, Zion Williamson a battu d’un point son record en carrière, en en inscrivant 32 (11 sur 19 aux tirs, dont 0/1 à 3pts, 10 sur 13 aux lancers-francs) ce jeudi.