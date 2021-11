Minnesota a été surpris par Orlando, qui restait sur quatre défaites, cette nuit (97-115). Si les choses avaient plutôt bien commencé pour les Timberwolves, un 43-19 durant les 12 dernières minutes a complètement changé la donne pour les coéquipiers de Cole Anthony (31 points, 9 rebonds et 8 passes) et de Franz Wagner (28 points). Incapables de stopper l'hémorragie, Karl-Anthony Towns (23 points et 16 rebonds) n'ont pu que constater les dégâts à l'arrivée. Ces derniers tenteront de se reprendre contre les Clippers dans deux jours.