Orlando est décidément à l’aise à... Orlando ! Après avoir dominé les Nets pour leur reprise, les coéquipiers d’un bien discret Evan Fournier (4 points, 2 rebonds, 2 passes) ont nettement pris le meilleur sur les Sacramento Kings (132-116) mais l’essentiel est peut-être ailleurs pour l’équipe dirigée par Steve Clifford car, dans le quatrième quart-temps, la franchise floridienne a perdu Jonathan Isaac, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Une blessure à un genou déjà touché plus tôt dans la saison qui devrait l’écarter des terrains pour un minimum de neuf mois. Un incident qui a été la seule zone d’ombre de cette rencontre dominée de la tête et des épaules par le Magic, emmené par Terrence Ross (25 points) et Nikola Vucevic (23 points, 11 rebonds), qui n’a jamais été mené durant les 48 minutes de jeu et s’impose de seize longueurs (132-116) pour conforter sa place dans le Top 8 de la Conférence Est alors que, pour les Kings, la qualification pour les play-offs n’est pas encore hors de portée. Et c’est le même cas pour les San Antonio Spurs. Portés par Dejounte Murray (21 points, 10 rebonds), les Texans n’ont toutefois jamais pu gérer le match face aux Memphis Grizzlies d’un Ja Morant (25 points) toutefois bien contenu par la défense des Spurs. Les joueurs de Gregg Popovich s’imposent au final de deux petites longueurs grâce à deux lancers francs de DeMar De Rozan (14 points) à une seconde du buzzer (106-108) pour revenir à trois victoires de leur victime du soir, ouvrant la porte à un barrage si la situation se maintient à l’issue de la saison régulière.

🙏 J.I. 🙏

— Orlando Magic (@OrlandoMagic) August 3, 2020