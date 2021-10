Un succès, certes étriqué (124-120), face aux champions sortants. Utah pouvait difficilement mieux boucler son calendrier de pré-saison, ce mercredi soir. Sur son parquet, le Jazz a démontré qu'il était prêt à attaquer la saison en prenant le dessus sur Giannis Antetokounmpo (21 points, 6 rebonds, 5 passes) et les Bucks, avec pour meilleur marqueur de la soirée du côté des hommes du Wisconsin l'autre leader de l'équipe Khris Middleton (25 points). Dans le camp d'en face, le rookie Jared Butler a confirmé ses performances des matchs précédents (19 points de moyenne) en rendant une très belle copie de nouveau (16 passes, 7 passes, 3 rebonds, 2 interceptions) et contribuant ainsi à cette victoire renversante de Rudy Gobert et de ses coéquipiers. Encore en rodage, le pivot français a dû se contenter de 7 points et 5 rebonds en 16 minutes de jeu. Son contre sur Antetokounmpo n'est pas passé inaperçu pour autant.