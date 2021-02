Les meilleurs actuellement, ce sont bien les Jazz ! L’affiche de la nuit mettait aux prises Utah aux Lakers, soit les champions en titre face à l’actuelle meilleure franchise de NBA. Le choc au sommet de la Conférence Ouest a tourné à l’avantage des seconds, tombeurs sur leur parquet de LeBron James et sa bande. Le score ? Implacable pour Rudy Gobert et ses partenaires : 114-89. Seulement battu six fois depuis le coup d’envoi de l’exercice 2020-21, Utah a engrangé un surplus de confiance en signant un vingt-cinquième succès, le vingt-deuxième en vingt-quatre sorties (seulement deux revers dans l’intervalle contre Denver et les Clippers) en matant l’équipe mythique de Los Angeles qui occupe la troisième place à l’Ouest derrière son voisin californien et ces Jazz quasiment insubmersibles.

LeBron James trop seul





Bien que diminués, les Lakers ont existé en début de partie et tenu la dragée haute dans le premier quart-temps aux locaux à Salt Lake City. Privé d’Anthony Davis encore pour un moment - touché au tendon d’Achille, l’Américain reviendra dans un mois - et Dennis Schröder, éloigné des parquets pour suivre le protocole anti-Covid de la Ligue, Frank Vogel a innové en lançant le duo Talen Horton-Tucker et Markieff Morris dans le cinq de départ. Bien lui en a pris. Les joueurs de la cité des anges résistent alors, les seconds couteaux de LA font bonne figure et rétorquent aux 3 points adverses (13-13 puis 24-23).



Puis Jordan Clarkson s’est « énervé ». Dans le deuxième quart, l’arrière américano-philippin fait très mal aux champions en titre. Il enquille 13 points en seulement six minutes, Utah carbure à 3 points et s’envole au tableau d’affichage. Plus de dix longueurs de mieux, les Lakers ne reverront plus les Jazz, même si LeBron James fait ce qu’il peut. Mais la star de LA est trop seule (43-32). Utah déroule, étale sa réussite, régale. 63-47 à la pause.

Gobert meilleur marqueur



Intenable à l’intérieur, Rudy Gobert signe une grosse séquence et enfonce les Lakers en offrant une vingtaine de points d’avance. Le Français va juguler les offensives adverses, peu nombreuses dans le deuxième acte, les Californiens ne scorant que 42 unités. Celui qui va prochainement disputer son deuxième All-Star Game s’est pourtant retrouvé dans une fâcheuse posture en chutant sur une série de dribbles de James, mais la star de 36 ans n’a ensuite pas concrétisé son tir.

The @utahjazz move to 26-6!

Jordan Clarkson: 18 PTS, 4 3PM

Rudy Gobert: 18 PTS, 9 REB

Bojan Bogdanovic: 15 PTS, 5 3PM

Mike Conley: 14 PTS, 8 REB, 8 AST

Donovan Mitchell: 13 PTS, 10 REB, 8 AST pic.twitter.com/AKAz35BbkI



— NBA (@NBA) February 25, 2021





Utah est trop fort pour ces Lakers où LeBron surnage (19 points, 4 passes) avant de terminer sur le banc, et l’inéluctable succès se matérialise. L’écart frôle les 30 points face à des tenants du titre impuissants et désarmés. 90-64 à douze minutes du buzzer et 114-89 au final. Grâce à son impressionnant collectif, la franchise de Salt Lake City, auteure de 544 tirs à 3 points depuis le début de saison (le meilleur total devant les Raptors, 508), mate LA et envoie un message fort à tout le monde. Six joueurs ont inscrit plus de 10 points dont Gobert, meilleur marqueur avec 18 unités comme Clarkson, plus 9 rebonds.