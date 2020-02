L'AmericanAirlines Arena était en fête ce samedi soir. Pendant 48 minutes, le Heat a donné une leçon à Cleveland (124-105). Un véritable feu d'artifice ! Sans Jimmy Butler, les hommes d'Erik Spoelstra se sont baladés face au plus mauvais bilan de la Conférence Est. Avec 24 points et 8 passes décisives, Kendrick Nunn s'est notamment illustré pour permettre à son équipe de mener de 30 points à la pause (82-52). Un moyen de permettre à toute le monde d'être focalisé sur le point culminant de cette soirée : la cérémonie en hommage à Dwyane Wade. Car oui, le moment le plus important de la soirée NBA du 22 février avait lieu à la mi-temps d'une rencontre permettant au Heat de consolider sa quatrième place au classement de la Conférence Est.







C'est à ce moment-là que le maillot de Dwyane Wade a été retiré. Le numéro 3 ne sera plus jamais attribué à Miami. Dans une cérémonie comme souvent chargée en émotions, la tunique de Flash a été accrochée au plafond de l'AmericanAirlines Arena aux côtés de celles de Chris Bosh, Tim Hardaway, Shaquille O'Neal, Alonzo Mourning et Michael Jordan. Un hommage mérité pour celui qui a tant donné au Heat. L'arrière qui a participé au All-Star Game à 13 reprises a permis à la franchise où il a passé 14 ans de remporter le titre NBA à trois reprises. S'il a quitté son club de toujours entre 2016 et 2018 pour porter notamment les couleurs de sa ville natale, Chicago, c'est bien à South Beach qu'il a le plus brillé. Le cinquième choix de la Draft 2003 a changé la destiné de son équipe en battant les records de sa franchise en terme de matchs joués, points, passes décisives et interceptions. Rien que ça.

This is and forever will be HIS house. pic.twitter.com/cmRYZS2Sgf

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) February 23, 2020







« Nous célébrons un talent et un héritage qui restera pour toujours » a avoué Erik Spoelstra pendant la cérémonie. De son côté, Dwyane Wade a tenu à remercier toutes les personnes qui lui ont permis d'écrire l'histoire de la franchise floridienne. Il a aussi évoqué Kobe Bryant et fait une véritable déclaration d'amour à sa ville d'adoption. «Votre soutien et votre amour ont toujours été là. S'il y a un mot que je veux retenir ce soir, c'est la gratitude. Votre grandeur a rendu notre grandeur possible. Dès mon arrivée, vous m'avez traité comme un membre de votre famille. Sans vous, je n'aurais pas pu être ici avec trois titres NBA. » Une belle raison de faire la fête sous le soleil floridien !