Battus par les Cavaliers il y a deux jours, le Heat voulait prendre sa revanche. Sauf qu'avec un Donovan Mitchell en jambes, huit points déjà en premier quart-temps, pour répondre aux dix de Jimmy Butler, le Heat ne domine pas les débats et ne profite pas de l'absence de Darius Garland (27-26). En deuxième quart-temps, Mitchell accélère avec 17 unités et les Cavaliers prennent les commandes. L'arrière de l'Ohio a collé quatre paniers primés et les Cavaliers terminent cette première mi-temps sur un 8-2. Maladroit et imprécis, avec beaucoup trop de ballons perdus, Miami rejoint les vestiaires derrière (50-59).

La pause n'a pas refroidi le All-Star de Cleveland (42 points) qui continue d'enfiler les paniers face à la défense du Heat. Jarrett Allen contrôle au rebond, Caris LeVert se montre aussi offensivement et le Heat se retrouve à quasiment quinze points de retard, presque sonné. Jimmy Butler (33 points) et les shooteurs, Max Strus et Tyler Herro, permettent néanmoins un sursaut avec le début du dernier acte (82-89).

Les joueurs d’Erik Spoelstra surfent sur cette dynamique pour passer un 10-0 en début de quart-temps. Toujours aussi offensif, Mitchell est désormais maladroit. Ce qui n'est pas le cas de Butler, qui shoote à 100 % dans ces dernières minutes. Herro (25 unités) non plus n'a pas manqué la cible à 3-pts en dernier quart-temps. Adroit au meilleur des moments, Miami s'impose donc au forceps 119-115 et prend sa revanche. Fin de série pour Cleveland qui restait sur trois victoires de suite.