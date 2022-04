L'orage de la semaine passée avec quatre défaites de rang et en prime un accrochage entre le coach Erik Spoelstra et la star Jimmy Butler est bien oublié. Il a même fait peut-être du bien, car le collectif floridien est de nouveau soudé et très solide, puisque six joueurs ont fini entre 13 et 22 points. En face, le duo Zach LaViine (33 pts) DeMar DeRozan (26 pts) a été performant en vain.