Jayson Tatum et Jaylen Brown ont encore explosé les records. En effet, dans la nuit de vendredi à samedi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, le duo de coéquipiers a grandement participé à la victoire finale de sa franchise, à savoir Boston. Les Celtics sont venus à bout des Wizards de Washington (116-107). C'est pourtant bel et bien l'arrière américain Bradley Beal, âgé aujourd'hui de 27 ans et qui avait déjà marqué 60 points il y a seulement deux soirs de cela, qui a terminé meilleur marqueur de cette rencontre, et donc forcément aussi de sa franchise, avec un bilan de 41 points, 3 rebonds et 3 passes décisives.

Pourtant, son équipe n'a donc pas su éviter la défaite, car Beal était bien trop seul. En face, un duo a finalement eu le dernier mot. D'ailleurs, ce sont ces deux hommes en question qui complètent le trio de tête, au niveau des statistiques individuelles.

Brown termine le match avec un double-double à la clé



En effet, l'ailier star (ou ailier fort) américain Jayson Tatum, aujourd'hui âgé de 22 ans, termine meilleur marqueur de sa franchise, avec un bilan de 32 points, 5 rebonds et 2 passes décisives. Tout cela dans la mesure où il a encore montré sa capacité à pouvoir scorer dans n'importe quelle position qui s'offrait alors à lui.

Derrière, l'arrière (ou ailier) américain Jaylen Brown, aujourd'hui âgée de 24 ans, suit, avec un double-double à la clé et un bilan final de 27 points, 13 rebonds et 5 passes décisives. Brown, bien qu'il ait donc été tout aussi précieux, a été, cependant, moins adroit que son coéquipier mais a évidemment été précieux aux rebonds ainsi que dans la création. Tatum et Brown deviennent la troisième paire de coéquipiers, au cours de ces 20 dernières années, à enregistrer chacun plus de 250 points lors de dix premiers matchs dans une saison. Ils rejoignent Shaquille O'Neal et Kobe Bryant (2001-2002) ainsi que Stephen Curry et Kevin Durant (à trois reprises, de 2016-2017 à 2018-2019).