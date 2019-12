A chaque match qui passe, James Harden devient toujours plus un monument de la NBA. Figure proéminente du succès la nuit dernière des Houston Rockets sur le parquet de Phoenix Suns (125-139), l’arrière ou meneur de jeu de la franchise texane a passé un nouveau cap. En effet, lors de cette rencontre, il a marqué pas moins de 47 points, avec six rebonds et sept passes ajoutées à son bilan statistique.

Dépasser les 40 points marqués dans une rencontre, c’est presque devenu une habitude pour « The Beard ». Le natif de Los Angeles a, en effet, effacé cette barre sur les parquets NBA pour la 89eme fois depuis le début de sa carrière dans la ligue lors de la saison 2009-2010 sous les couleurs de l’Oklahoma City Thunder, remontant sa moyenne de points à 38,8 cette saison.





James Harden dépasse Elgin Baylor



Cette nouvelle performance stratosphérique permet ainsi à James Harden de remonter au quatrième rang du classement du plus grand nombre de matchs avec plus de 40 points au compteur. Avec cette 89eme réussite, le joueur des Rockets laisse derrière lui le Hall of Famer Elgin Baylor, qui avait réussi une telle performance dans les années à la fin des années 1950, au fil des années 1960 et au début des années 1970 sous les couleurs de son équipe de toujours, les Los Angeles Lakers.

A 30 ans, la carrière de James Harden est loin d’être finie mais rattraper le trio de tête s’annonce compliqué. En effet, il lui faudra ajouter 33 matchs à plus de 40 points pour rattraper Kobe Bryant (122) alors que Michael Jordan (173) et surtout la légende Wilt Chamberlain (271) pourraient être hors de portée du joueur de la franchise texane.





Harden voulait briller en Arizona



Le fait que James Harden dépasse cette barre sur le parquet des Phoenix Suns, dans l’Arizona, est un symbole parfait pour le meneur ou arrière des Rockets. Il a, en effet, effectué toute sa carrière universitaire sous les couleurs... d’Arizona State, basée dans la banlieue de Phoenix « Cette ville m’a donné tant d’amour avant même que je ne débute en NBA, a ainsi déclaré James Harden à la presse américaine à l’issue de la rencontre.

Donc j’ai senti que c’était mon devoir d’y aller et de faire le spectacle. » Mais, pour permettre aux Rockets de s’imposer, James Harden n’a pas été seul. Il a, en effet, pu compter sur un tout aussi précieux Russell Westbrook, qui a compilé pas moins de 30 points et 10 passes dans cette rencontre. Un apport que Mike d’Antoni n’a pas voulu minimiser. « Je ne sais pas si 30 points est ou non une référence mais Russell Westbrook joue vraiment bien, il donne beaucoup à l’équipe, a confié l’entraîneur des Rockets au terme de la rencontre.

Et, vous savez, James Harden a aussi bien joué. » Une collaboration que l’ancien taulier du Thunder apprécie de plus en plus. « C’est un bon équilibre pour notre équipe, pour moi également, a assuré le meneur de la franchise texane. Je pense que ça avance dans la bonne direction. » Un équilibre qu’il va leur falloir maintenir lors des prochaines échéances, dont la suite de leur « road trip » ce lundi à Sacramento.