Le match de la nuit : Les Lakers de retour à l’équilibre



Malgré l’absence de LeBron James, souffrant de la cheville droite, les Lakers ont confirmé avoir relevé la tête. Battus lors de leurs deux premières rencontres, les Californiens ont équilibré leur bilan sur le parquet des San Antonio Spurs après leur réaction face aux Grizzlies. Une rencontre qui a d’abord été un grand chassé-croisé entre les deux formations. Si les Lakers, emmenés par le duo composé d’Anthony Davis (35 points, 17 rebonds) et Russell Westbrook (33 points, 10 rebonds, 8 passes) ont creusé un timide écart dans le premier quart-temps, les Spurs ont inversé la tendance avant la conclusion des douze premières minutes puis ont conservé la main en début de deuxième quart-temps.

Devant d’un point à la pause, les coéquipiers de Jakob Poeltl (27 points, 14 rebonds) et Dejounte Murray (21 points, 12 rebonds, 15 passes) se sont plus nettement détachés en fin de troisième quart-temps, avec un avantage de douze longueurs avec douze minutes encore à jouer. Toutefois, grâce à un 12-0 en début de dernier quart-temps, les Lakers son totalement revenus dans la rencontre. La tension était vive à l’AT&T Center et, alors que Keita Bates-Diop (6 points, 7 rebonds) a ramené San Antonio à hauteur avec 32 secondes encore à jouer, Dejounte Murray a manqué le tir de la gagne dans les derniers instants. Menés de six points en début de prolongation, les Spurs ont immédiatement recollé mais Anthony Davis et Russell Westbrook ont fait la différence dans la dernière minute (121-125 ap). Alors que les Spurs chutent pour la troisième fois de suite, les Lakers retrouvent très clairement des couleurs.