Honneur aux Celtics, qui ont remporté le match des troisièmes de Conférence sur le score de 141-133. Lors du premier affrontement entre les deux équipes, en Californie, les Clippers avaient eu besoin d’une prolongation pour s’imposer (107-104). Cette fois, il en a fallu deux aux Celtics. Boston a dominé pendant la plupart des 48 premières minutes, et notamment pendant toute la deuxième mi-temps, mais jamais de plus de dix points. Si bien que les Californiens (malgré la perte de Paul George, blessé à la cuisse dès le deuxième quart) y ont toujours cru et se sont rapprochés petit à petit, jusqu’à ce que Marcus Morris envoie les deux équipes en prolongation en marquant à 3 points à 47 secondes de la fin (114-114), Kemba Walker manquant le tir de la gagne au buzzer.

Les Clippers ont pris quatre points d’avance au milieu de la prolongation (118-122), puis Boston en a pris trois d'avance à 25 secondes du buzzer (127-124), mais c’est cette fois Landry Shamet qui a envoyé les deux équipes en deuxième prolongation à 21 secondes de la fin (127-127), Jayson Tatum ayant manqué, à son tour, le tir de la victoire. Une deuxième prolongation serrée pendant sa première moitié (130-130), avant que Celtics n’appuient sur l’accélérateur et signent un 7-0, avec sept points de Gordon Hayward (un tir à 3 points et quatre lancers-francs) ! Mais si l’ancien du Jazz (21pts, 13rbds) a été le héros du money-time, c’est bien Jayson Tayum qui termine meilleur marqueur du match, avec 39 points (plus 9 rebonds), Marcus Smart en ajoutant 31. En face, Lou Williams finit avec 35 points, 6 rebonds et 8 passes et Kawhi Leonard avec 28 points et 11 rebonds. Après 58 minutes disputées, le All Star Break va faire le plus grand bien !