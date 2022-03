Devin Booker, de retour d'une absence de quatre matches, a guidé Phoenix vers le succès contre le Miami Heat (111-90) mercredi en Floride dans un duel entre les deux leaders de conférence qui a assuré aux Suns leur place en playoffs NBA. Booker, de nouveau sur le parquet après avoir été mis à l'écart par le protocole Covid-19, a compilé 23 points, neuf passes et huit rebonds pour porter le bilan de la franchise de l'Arizona à 53 succès pour 13 défaites. "J'essaie juste de trouver mon rythme", a déclaré Booker. "J'ai eu une semaine de repos. Je me sentais bien. J'étais prêt à m'y remettre."

Cette victoire comptait pour les Suns après leur revers 123-100 contre Miami à Phoenix le 8 janvier. "Ils sont venus sur notre terrain et nous ont corrigés alors nous voulions envoyer un message ici", a lâché Booker. Phoenix, battu lors des finales NBA l'an dernier par Milwaukee, est devenu la première équipe à s'assurer une place en playoffs cette saison. "Les séries éliminatoires sont devant nous", s'est réjoui Booker. "Nous avons hâte d'y être. Nous ne voulons pas échouer à nouveau."