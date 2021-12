Les Bulls attendaient ça depuis quatre ans ! Restant sur quatre victoires de suite, la franchise de l’Illinois entendait poursuivre sa série à l’occasion de la réception des Hawks. Au terme d’une rencontre maîtrisée de bout en bout, les coéquipiers de Zach LaVine (25 points, 5 passes) et Nikola Vucevic (16 points, 20 rebonds) sont parvenus à leur fin. En effet, si Atlanta a fait de la résistance durant le premier quart-temps et la première moitié du deuxième, menant même au score dans les premiers instants de la rencontre, les Bulls ont placé une terrible accélération juste avant la pause, grâce à un 18-1 en l’espace de quatre minutes, pour rallier leur vestiaire avec 21 points d’avance. Malgré Trae Young (26 points, 11 passes) et Clint Capela (18 points, 15 rebonds), des Hawks à l’effectif affaibli n’ont jamais été en mesure de réduire l’écart tout au long de la deuxième période, ne revenant au mieux qu’à quatorze points… juste avant le buzzer. Avec cette victoire (131-117), les Bulls se maintiennent dans le Top 3 de la Conférence Est quand Atlanta, battu pour la troisième fois de suite, pointe au 12eme rang.