Après avoir compilé 16 points, 7 rebonds et 3 passes pour ses débuts face aux Hawks, Zion Williamson a terminé meilleur marqueur de son deuxième match de pré-saison, mercredi soir lors de la victoire 127-125 de ses Pelicans face aux Bulls de Zach LaVine (28 points).

Le numéro 1 de la dernière draft réalise son premier carton avec 29 points (à 12/13), assortis de 4 rebonds et 4 passes en 27 minutes pour la franchise de la Nouvelle-Orléans.

Evan Fournier a lui été laissé au repos à l’occasion du succès du Magic face aux Hawks (97-88), tout comme Rudy Gobert lors de la lourde défaite (133-99) du Jazz contre les Bucks de Giannis Antetokounmpo (22 points et 11 rebonds). Nicolas Batum a pour sa part disputé 14 minutes (aucun point, 2 rebonds et une interception) pour les Hornets, battus par le Heat (108-94).

@Zionwilliamson fuels the @PelicansNBA victory with a game-high 29 PTS on 12-for-13 shooting!#NBARooks x #NBAPreseason pic.twitter.com/VcNNfgzN56