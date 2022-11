Cette nuit NBA a vu les Washington Wizards enchaîner deux victoires de rang pour la première fois depuis leurs deux premiers matchs de la saison. Les coéquipiers de Kyle Kuzma (36 points, 11 rebonds, 6 passes) ont vu les Dallas Mavericks profiter d’un premier quart-temps réussi pour faire la course en tête pendant l’essentiel de la première mi-temps. Toutefois, Spencer Dinwiddie (33 points, 6 passes) et Luka Doncic (22 points, 9 rebonds, 6 passes) ont vu leur formation perdre pied dans le troisième quart-temps avant de voir la victoire s’échapper. Les Wizards s’imposent de huit points (113-105) et remonte dans le classement à l’Est grâce à un bilan équilibré de six victoires pour six défaites quand les Mavericks concèdent un deuxième revers de suite