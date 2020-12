Il semblerait que l’incroyable défaite contre Dallas dimanche dernier (73-124) n’était qu’un accident. Les Los Angeles Clippers ont bien relevé la tête depuis, en battant Minnesota 121-101, puis en dominant Portland ce mercredi : 128-105. Les Blazers de CJ McCollum (25pts, 4rbds, 3pds) et Damian Lillard (20pts à 0/8 à 3pts, 5pts, 4rbds) ont mené de quelques points en tout début de match, puis les Clippers ont lancé la machine et n’ont jamais tremblé. Ils menaient déjà 76-57 à la mi-temps, puis leur avance a grimpé jusqu’à +30 au milieu du troisième quart, avant de gérer parfaitement la fin de match. Kawhi Leonard, de retour, avec un masque pour protéger sa bouche suturée, a grandement contribué à la victoire des siens, avec 28 points, 7 passes et 3 interceptions. Paul George a brillé également, avec 23 points, 10 rebonds et 7 passes. Le match contre Dallas ne semble plus être qu’un mauvais souvenir, les Clippers sont en tête de la Conférence Ouest (4v-1d), avant le choc contre Utah vendredi.