Corrigés vendredi sur le parquet de Milwaukee (119-91), les Clippers étaient attendus au tournant dimanche à Washington, où leurs fans auraient eu beaucoup de mal à leur pardonner une nouvelle incartade. Un message visiblement parfaitement reçu par le dauphin des Lakers à l'Ouest, en en particulier par Kawhi Leonard et Paul George. Pour se relever de la claque face aux Bucks, les Clippers comptaient sur leurs deux locomotives, et ils ont bien fait. Avec l'aide précieuse des deux fidèles remplaçants pas comme les autres Montrezl Harrell (20 points) et Lou Williams (18 points, 6 passes), le meilleur sixième homme de la Ligue, Leonard (34 points à 12 sur 18 aux tirs dont 3 sur 6 à trois points, 11 rebonds, 5 passes) et George (27 points, 6 rebonds, 6 passes, 4 interceptions), auteurs de 61 points à eux deux, ont permis à leur équipe de passer ses nerfs sur les Wizards (135-119) de Ian Mahinmi, auteur de 9 points, 6 rebonds, 2 passes et 3 contres, d'un perfect aux tirs (4 sur 4) et d'un différentiel de +18 lors de sa présence sur le terrain. Jusqu'au bout, le Français, Bradley Beal (20 points), David Bertans (25 points, 6 sur 12 à trois points) et le remplaçant Troy Brown Jr (22 points) ont pourtant fait de la résistance. Mais Moe Harkless (11 points, 6 rebonds) et ses deux ultimes paniers de la soirée ont eu raison des derniers espoirs des hommes de la Capitale.