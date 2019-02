De retour sur les parquets après avoir manqué les deux premiers matches de sa carrière après un accident de voiture, Karl-Anthony Towns n’a pas fait dans la demi-mesure face aux Kings. L’intérieur des Wolves a en effet compilé 34 points à 13 sur 18, 21 rebonds, 5 passes et 2 contres et permis à Minnesota de l’emporter 112-105, la franchise du Wisconsin revenant ainsi à deux victoires de Sacramento au classement de la Conférence Ouest et à trois matches des Spurs, actuels huitièmes.

Malvin Bagley III et De’Aaron Fox ont eu beau rendre 25 points-11 rebonds pour le premier et 23 points pour le second, leurs efforts sont restés vains et ce d’autant plus que les Wolves ont également pu compter sur les 20 points de Derrick Rose en sortie de banc.