Un choc de la Conférence Ouest opposait Dallas (6eme) à Denver (2eme) dans le Texas, avec une opposition entre les deux stars européennes, Luka Doncic et Nikola Jokic. Et c’est le Serbe qui a pris meilleur sur le Slovène en marquant le panier de la victoire (106-107) à huit secondes de la fin. Les Nuggets sont allés décrocher leur 26eme succès de la saison après un match que les Mavs ont pourtant mené la plupart du temps, mais jamais de plus de dix points (59-56, mt). Luka Doncic (27pts, 9rbds, 10pds) a porté les siens, mais pas assez pour créer un écart suffisant. Si bien que Jokic, auteur de 26 de ses 33 points en deuxième mi-temps, a permis à Denver de rester dans le coup (89-86 au début du dernier quart), avant d’asséner le coup de grâce avec ce lay-up de la victoire dans le money-time.