Houston est l'équipe qui a disputé le moins de matchs depuis le début de la saison (4), mais son bilan est désormais équilibré : deux victoires pour deux défaites. Après avoir débloqué leur compteur contre Sacramento le 31 décembre (122-119), les Rockets ont remis ça face aux Kings ce samedi, avec cette fois un succès 102-94. Les Texans étaient pourtant privés de James Harden, touché à la cheville, mais John Wall a parfaitement pris le relais, en inscrivant 28 points (11 sur 21 aux tirs), prenant 4 rebonds et délivrant 6 passes décisives. Si Sacramento a pu mener de cinq points durant la première mi-temps, Houston a dominé toute la deuxième, comptant jusqu'à treize points d'avance. Christian Wood (20pts, 15rbds) et Eric Gordon (21pts, 4pds) se sont avérés précieux et permettent aux Rockets de remonter à la septième place, avant de recevoir Dallas. En face, De'Aron Fox a terminé avec 23 points pour les Kings.