Jaylen Brown a fait parler de lui. Dans la nuit de mercredi à jeudi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, le joueur de 24 ans a vu sa franchise des Celtics de Boston, avec qui il évolue depuis le 23 juin 2016 après avoir été drafté en 3eme position, se défaire des Grizzlies de Memphis (126-107). Surtout, l'ailier a terminé meilleur marqueur de son équipe mais également de cette rencontre, et de très loin, avec un bilan de 42 points, 5 rebonds et 4 passes décisives. Un nombre impressionnant de points qui correspond, tout bonnement, à son record en carrière. Le jeune basketteur très talentueux n'en finit donc plus de progresser. D'ailleurs, durant cette rencontre, il a même eu une belle réussite et une belle efficacité, terminant avec un très solide 15 sur 21 aux tirs ainsi que 7 sur 10 à trois-points. En face, les Grizzlies étaient orphelins de Ja Morant, victime d'une entorse à une cheville et absent entre trois et cinq semaines.

Jaylen Brown posts a career-high 42 PTS in just 30 minutes of action for the @celtics! pic.twitter.com/RjPrej4Lvd

— NBA.com/Stats (@nbastats) December 31, 2020





Brown a établi son record en trois quart-temps



Jaylen Brown et les Celtics en ont donc plus que profité, ne se privant pas d'enfoncer le clou, durant cette rencontre. Plus spécialement dans le deuxième quart-temps, lorsque Boston a alors infligé un 19-4 à son adversaire d'un soir. Après cela, la franchise basée dans l'État du Massachusetts aux Etats-Unis avait pris une confortable avance de +27, pour mener 57-30. Outre Brown, Jayson Tatum a ainsi également eu l'opportunité de s'illustrer. En début de rencontre, les deux hommes l'ont d'ailleurs fait de la même manière, en inscrivant alors, chacun leur tour, trois paniers à trois-points d'affilée, pour passer un 17-0 aux Memphis Grizzlies, en seulement trois petites minutes de jeu. Par la suite, Brown a ensuite enfoncé le clou, avec trois nouveaux paniers de suite, pour atteindre la mi-temps avec déjà 26 points à son compteur. Si l'ailier a finalement atteint ces fameux 42 points, il n'a eu besoin que trois quart-temps pour cela. Car, dans le quatrième et dernier, il a eu le luxe de pouvoir aller se reposer sur le banc.