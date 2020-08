Toronto Raptors, Oklahoma City Thunder, Houston Rockets et maintenant Indiana Pacers (116-111)... Telles sont les équipes qui, depuis le « restart » de la saison NBA le 30 juillet dernier, ont pris le meilleur sur les Los Angeles Lakers sur les courts d'Orlando. La bande à LeBron James et Anthony Davis a peut-être assuré l’essentiel grâce à leurs succès face aux Clippers et au Jazz, c’est à dire la première place de la Conférence Ouest, mais les joueurs de Frank Vogel ne brillent pas dans le jeu. S’ils peuvent souvent s’en remettre au seul « King », auteur de 31 points, 8 rebonds et 7 passes lors de la rencontre face aux Pacers la nuit dernière, ça ne suffit pas pour faire la différence. Anthony Davis (8 points, 8 rebonds) n’a pas été à la hauteur face à Indiana et il a fallu que Quinn Cook (21 points) sorte du banc pour apporter plus d’allant aux « Angelinos », ainsi qu’une plus grande efficacité dans l’exercice du tir à trois points.





Davis admet ses torts, James prend ses marques



Avec seulement 21,4% de réussite au tir (3/14), et un zéro pointé dans l’exercice du tir à trois points, Anthony Davis a voulu prendre la responsabilité de l’échec constaté face aux Pacers dans un match qui avait très mal démarré mais qui aurait pu mieux se finir pour les Lakers. « Cette défaite est pour moi, a déclaré l’intérieur des Lakers dans des propos recueillis par la chaîne américaine ESPN. J’ai eu de bonnes opportunités ce (samedi) soir, j’ai simplement manqué des tirs autour du cercle, un lay-up qui est passé à côté, des tirs à trois points ouverts ont été manqués tout comme des tirs ouverts à mi-distance. Mon tir ne voulait pas fonctionner. » Si LeBron James a guidé ses troupes malgré la défaite, le « King » n’est pas encore totalement à l’aise dans les conditions si particulières de la relance de la saison, avec des matchs exclusivement disputés à huis clos dans le cadre de l’ESPN Wide World of Sports, à Orlando.

« Je n’avais pas joué dans une salle vide depuis vraiment, vraiment très longtemps. En ce qui me concerne, ça faisait un bon bout de temps que personne ne me regardait jouer pendant un match, a confié le numéro 23 des Lakers en marge du match dans des propos recueillis par ESPN. Les salles... n’étaient pas aussi remplies dans ma deuxième année universitaire. J’ai commencé à me faire un nom mais la salle n’était pas si remplie. Mais c’était loin d’être aussi vide, je ne pense pas avoir joué un match important dans une salle vide. » Des conditions auxquelles LeBron James va devoir pleinement s’adapter s’il compte emmener les Lakers vers le titre en octobre prochain.