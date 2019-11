Et un qui fait huit. Profitant de la visite des Blazers, les Rockets ont signé leur huitième victoire de rang, lundi, restant ainsi au contact des Lakers au sommet de la Conférence ouest avec désormais 11 victoires pour trois défaites.

Et une fois encore, les Texans n’ont pas fait dans la demi-mesure, l’emportant 132-108 après avoir fait la différence dès le deuxième quart (35-20). Pour le coup, James Harden n’a même pas eu besoin d’affoler les compteurs, se contentant de 36 points à 11 sur 19 aux tirs, 6 rebonds et 5 passes. A ses côtés, Russell Westbrook a en effet compilé un tripe-double avec 28 points à 9 sur 26, 13 rebonds et 10 passes et Clint Capella a rendu 22 points à 10 sur 17 et 20 rebonds.

En face, CJ McCollum pouvait bien rendre 25 points à 10 sur 19 aux tirs, il en aurait fallu plus pour rivaliser et ce d’autant plus que Damian Lillard n’a pas brillé, terminant avec seulement 13 points à 4 sur 15 aux tirs.