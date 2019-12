James Harden n'a passé que 31 minutes sur le parquet du Toyota Center, samedi lors de la venue d'Atlanta et de son artificier Trae Young, encore fidèle à sa réputation (37 points à 10 sur 16 et 5 sur 9 de loin, 7 passes). Cela n'a pas empêché le barbu de toucher encore les étoiles, meilleur score de la saison à la clé. Bourreau des Hawks presque à lui seul, sans vouloir manquer de respect à Russell Westbrook (15 points, 8 rebonds, 8 passes), Ben McLemore (24 points, 13 rebonds) ou encore Chris Clemons (16 points), le meilleur marqueur de la ligue, auteur de 60 points, a fait un malheur. Aussi redoutable de près (16 sur 24) que de loin (8 sur 14), le meneur passé à un points de son record (61, la saison dernière face aux Knicks) a aussi brillé dans le jeu de passes (8), sans oublier 3 rebonds et 3 interceptions, pour permettre aux Rockets de passer à la moulinette (158-111) des Hawks très vite à la rue (81-52). Une démonstration qui a permis à Harden de s'offrir le luxe de suivre le dernier quart-temps depuis le banc. Il a alors pu tranquillement savourer cette nouvelle prestation folle qui lui permet de revenir à hauteur de Michael Jordan (quatre également) au classement des joueurs ayant réussi le plus de matchs à 60 points ou plus dans leur carrière.