Pendant quasiment toute la première mi-temps, on n’a vu que les Hornets sur le parquet du Toyota Center de Houston ! Sans Nicolas Batum, qui a regardé l’intégralité du match depuis le banc de touche, mais avec un quatuor composé de Miles Bridges (20 points, 15 rebonds), Terry Rozier (20 points), Malik Monk (19 points) et Devonte Graham (16 points, 10 passes), ce sont bien les joueurs du président Michael Jordan qui ont fait le jeu pour compter jusqu’à quinze points d’avance en début de deuxième quart-temps. Mais, sous l’impulsion de l’inévitable James Harden (40 points, 9 rebonds, 12 passes), bien assisté par Danuel House Jr (22 points, 9 rebonds), les Rockets ont fait leur retour dans le match qui s’est équilibré jusqu’aux sept dernières minutes. C’est alors que les joueurs de la franchise texane ont mis un grand coup d’accélérateur pour s’imposer avec une nette marge (125-110), leur troisième succès de suite, et revenir tout proche du Jazz au classement de la Conférence Ouest. Pour les Hornets, ce quatrième revers de suite les enfonce un peu plus dans les profondeurs du classement à l’Est.