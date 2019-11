Capable du meilleur comme du pire, James Harden a visiblement décidé de laisser la deuxième option au vestiaire ces dernières semaines. Le meneur des Rockets a une nouvelle fois signé la nuit dernière une prestation dont il a le secret pour permettre à Houston d’enchaîner, face à Indiana (111-102), une sixième victoire d’affilée. Dans une équipe amputée d’Eric Gordon et Clint Capela, l’ancien joueur du Thunder a assumé ses responsabilités face aux Pacers. Après un début de match poussif de la part des deux formations, Harden a commencé à sortir de sa boite en fin de première période pour permettre à Houston de rentrer aux vestiaires avec l’avantage à la pause (54-49).

Décisif au moment opportun



Mais c’est bien dans le dernier quart temps de la rencontre que Harden a éclaboussé ce match de son talent. Au moment où le match semblait plus serré que jamais (88-86), le Californien a choisi de passer la vitesse supérieure pour en faire voir de toutes les couleurs à la défense des Pacers. Paniers longues distances, fautes provoquées... Harden permettait à son équipe de signer un 14-0 qui s’avérera finalement décisif. Avec 44 points et 8 rebonds, Harden n’était pas de trop pour compenser la prestation plus terne de son coéquipier Russell Westbrook (17 points, 8 rebonds).

.@JHarden13 is just the 2nd player in NBA history to record at least six 40-point games in his first 12 games of a season. pic.twitter.com/RKFBPYRr2q

— Houston Rockets (@HoustonRockets) November 16, 2019





Un MVP en puissance

Après un début de saison poussif à l’image de sa franchise, Harden vole sur les parquets depuis quelques semaines. Avec 42 points de moyenne sur les six derniers matchs, la star des Rockets a permis à son équipe d’enchaîner un nouveau succès pour s’installer à la deuxième place de la Conférence Ouest derrière les Lakers de Los Angeles. Signe que cette cette nouvelle performance de haut vol n'est pas anodine, Harden est seulement le deuxième joueur de l’histoire de la NBA à réaliser au minimum six matchs à plus de 40 points lors des 12 premières rencontres de la saison. Meilleur marqueur de la NBA avec 38,2 de points de moyenne par match, Harden postule plus que jamais au titre de MVP en enchaînant des prestations de la sorte.