Il y a quelques semaines, Ja Morant avait été critiqué pour avoir affirmé qu'il est dans le top 5 des meilleurs meneurs de la NBA. Ce vendredi, il a au moins prouvé qu'il n'en était pas si loin que ça. Avec Memphis, le joueur de 21 ans a pris le meilleur sur Steph Curry et les Warriors pour remporter le play-in et accéder aux play-offs grâce à la huitième place de la Conférence Ouest (117-112). S'il a bien laissé le titre de meilleur marqueur de la partie au finaliste pour le titre de MVP, le sophomore a quand même régalé avec 35 points, 6 rebonds, 6 passes décisives et 4 interceptions en 46 minutes. Il s'est notamment distingué avec quatre unités lors de la prolongation qui a permis aux Grizzlies d'atteindre les play-offs pour la première fois depuis la saison 2016-2017. Dans son duel avec Steph Curry, Ja Morant a brillé autant par son adresse extérieure avec cinq paniers primés réussis, son record personnel sur un match de NBA, que par sa défense qui a contribué aux sept pertes de balle du meilleur scoreur de la saison régulière.



« Le travail n'est pas terminé »



Le meilleur rookie de la saison dernière a su progresser pour devenir incontournable. Ses 19,1 points par match ont offert à Memphis la possibilité de poursuivre la saison au-delà du play-in. Mais pour lui, ce n'est pas une finalité. « Je sais que c'est un accomplissement énorme mais on sait que le travail n'est pas encore terminé. On ne veut pas se contenter d'une qualification pour les play-offs. On doit rester concentré pour la série face à Utah qui a le meilleur bilan de la Ligue en saison régulière » a annoncé le numéro 12 de Memphis à l'issue de la rencontre au sujet de la suite des réjouissances. Si la franchise du Tennessee a réalisé un véritable exploit au terme de ce play-in globalement maîtrisé face à Curry & co, elle va devoir rapidement se reconcentrer pour une série qui s'annonce épique face à la tête de série numéro 1 de la Conférence Ouest. Si Ja Morant veut se faire une place parmi les cinq meilleurs meneurs de la Ligue, il serait bien inspiré d'aider son équipe à aller loin pendant les Playoffs.