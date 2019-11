Utah n’a pas fait de sentiment à l’heure de rendre visite à Golden State. Devant quasiment l’intégralité de la rencontre, le Jazz, qui affichait déjà 15 longueurs d’avance à la pause (69-54), l’a finalement emporté 122-108, signant ainsi un troisième succès consécutif.



Une victoire marquée par la prestation impeccable de Rudy Gobert, le Français terminant la rencontre avec 25 points à 11 sur 12 aux tirs, 14 rebonds et deux contres alors que son vis-à-vis, Willie Cauley-Stein devait se contenter de 8 points. A ses côtés, Donovan Mitchell et Mike Conley n’ont pas été en reste avec respectivement 23 points à 7 sur 17 pour l’un et 22 points à 6 sur 11 pour l’autre.



D’Angelo Russell a beau avoir flambé chez les Warriors, terminant meilleur marqueur de la rencontre avec 33 points à 13 sur 25 aux tirs, les Californiens n’ont pu éviter une septième défaite en neuf matches.