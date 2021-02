Après une passe difficile, Milwaukee semble être enfin revenu sur le devant de la scène. Dans la nuit de dimanche à lundi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, les Bucks ont enchaîné un deuxième succès de rang, cette fois contre les Sacramento Kings (128-115). Et pour assurer cette nouvelle victoire, la franchise basée dans l'État du Wisconsin a pu s'appuyer sur Giannis Antetokounmpo. Le Grec termine cette rencontre en tant que meilleur marqueur de sa franchise mais aussi meilleur marqueur de ce match, avec un double-double à la clé et des statistiques suivantes : 38 points, 18 rebonds et 4 passes décisives. Sa franchise a eu besoin d'un bon quart-temps avant de prendre le dessus sur son adversaire du soir, tandis que « The Greek Freak » a également été plus que performant, en ce qui concerne les lancers-francs (19/24). Le double MVP en titre a donc fait en sorte d'éviter que les Kings ne recollent, au niveau du tableau d'affichage. Sacramento a dû se rendre à l'évidence.