Milwaukee a signé une cinquième victoire de rang et revient à un match du leader, après être allé gagner 118-136 à Orlando, avant-dernier. Le scénario de la rencontre s’est avéré assez étrange, avec des Bucks qui ont dominé la première mi-temps pour mener 51-63 à la pause, puis ont connu un trou noir au retour des vestiaires qui a permis au Magic de revenir de -15 à +1 en huit minutes, puis Milwaukee a fini fort pour finalement l’emporter de 18 points. Le Magic n’a rien pu faire face à un Giannis Antetokounmpo en grande forme, auteur de 33 points, 12 rebonds et 5 passes, et bien aidé par ses lieutenants Jrue Holiday (25pts, 5rbds, 7pds) et Khris Middleton (22pts, 6pds). En face, même si les frères Wagner ont brillé (20pts pour Franz, 19 pour Moritz, record de sa saison), ce n’était pas suffisant pour battre les champions en titre, qui dominent Orlando pour la onzième fois d’affilée.