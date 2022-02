Au plus mal depuis le début de la saison, les Knicks ont retrouvé des couleurs le temps d'une soirée, et Evan Fournier n'y est évidemment pas pour rien. Porté par son Frenchy, auteur de 18 points, dont 16 dans le seul premier quart-temps, New York a mis fin lundi à une série de trois défaites en s'imposant chez lui (116-96) au Madison Square Garden face à des Sacramento Kings qui connaissent toujours autant de difficultés loin de leurs bases (douzième défaite de suite à l'extérieur pour Haliburton et les siens).

Evan Fournier has all 10 points for the @nyknicks in Q1 including this 3 ball!

Déchaîné dès le coup d'envoi, "Fourmizz" a permis à son équipe de creuser d'entrée un écart, que les Knicks ont su conserver jusqu'au bout pour conserver cette 24eme victoire de la saison (pour 27 défaites) avant un nouveau match à domicile, mercredi face à Memphis contre des Grizzlies qui seront forcément revanchards. Le troisième de la conférence Ouest a en effet subi un coup d'arrêt, lundi sur le parquet de Philadelphie.

The @sixers got the win in OT while Tyrese Maxey & Ja Morant both dropped 30+points in their duel!@JaMorant: 37 PTS, 5 REB, AST@TyreseMaxey: 33 PTS, 8 AST, 4 BLK pic.twitter.com/Fcgh05taaI

