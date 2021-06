Les Clippers sont toujours en vie ! Et après avoir remonté à deux reprises un déficit de 0-2, face aux Mavericks puis au Jazz, ils ne sont désormais plus menés que 3-2 contre les Suns, chez qui ils sont allés s’imposer 116-102 lundi soir. Et alors que Kawhi Leonard était toujours absent, et qu’Ivica Zubac manquait à l’appel, c’est de nouveau Paul George qui a tenu la baraque. Moqué pour ses difficultés dans la bulle du Disney World l’an dernier, il avait été (ironiquement) surnommé « Pandemic P ». Mais c’est bien « Playoff P », un alias qu’il s’est lui-même donné, que l’on voit aujourd’hui.

Une adresse retrouvée



En 41 minutes, il a compilé 41 points, 13 rebonds, 6 passes et 3 interceptions, terminant meilleur marqueur du match et devenant le quatrième joueur de l’histoire, après Michael Jordan, Kobe Bryant et Kevin Durant, à commencer ses play-offs en inscrivant au moins 20 points lors de ses 18 premiers matchs ! S’il avait souffert au niveau de l’adresse lors du match précédent, il affiche cette fois un beau 15/20 au tir, à 3/6 à 3 points, et aura réussi à inscrire 20 points dans le troisième quart-temps.

"Nous n'allions pas reculer"

"Pour terminer la série, ils allaient devoir bosser pour. C’est notre mentalité. Nous n’allions pas reculer, ou jeter l’éponge. Parce qu’il faut nous battre", réagissait ensuite le héros de la soirée, qui a pu compter sur l’apport de Reggie Jackson (23 points) et Marcus Morris (22 points), alors que DeMarcus Cousins a ajouté 15 unités. Du côté de Phoenix, Devin Booker (31 points) a bien tenté d’empêcher ce succès des Californiens, tout comme Chris Paul (22 points et 8 passes), qui a souffert contre Paul George, et Deandre Ayton a terminé avec un double-double (10 points et 11 rebonds). Des joueurs qui vont devoir faire plus lors du sixième match, pour offrir à la franchise de l’Arizona une première finale NBA depuis 1993.