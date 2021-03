Ne comptez pas sur lui pour s’en émouvoir. Alors qu’il a battu deux nouveaux records lundi soir lors de la victoire des Wizards face aux Pacers (132-124), Russell Westbrook n’avait pas l’impression d’avoir accompli quelque chose de particulier à l’issue de la rencontre. "J’ai toujours l’impression que je peux faire des choses que personne d’autre ne peut faire. Et j’y crois à chaque fois que je rentre sur le parquet", a-t-il fini par concéder après avoir compilé 35 points, 21 passes décisives et 14 rebonds.



Un nouveau triple-double, son 16e de la saison, qui lui permet de battre le record de la franchise de Washington en la matière. Ce record datait de 30 ans mais son précédent propriétaire, Darrell Walker, avait eu besoin de 251 matchs entre 1987 et 1991 pour réussir 15 triple-doubles sous le maillot de ceux qu’on appelait encore les Bullets, alors que Westbrook en a compilé 16 en seulement 38 rencontres...

Comme Magic et Robertson

Et s’il est aussi le troisième joueur de l’histoire de la NBA, après Magic Johnson et Oscar Robertson, excusez du peu, à réussir un triple-double avec plus de 30 points et 20 passes, il est surtout devenu le tout premier à s’offrir un triple-double à 35 points et 20 passes. De quoi encore impressionner son entraîneur, Scott Brooks, qui l’a déjà eu sous ses ordres à Oklahoma City et sait à quel point Westbrook est un joueur à part.



"Il fait des choses que je n’ai jamais vues. C’est un gagnant, et un battant. Il n’est pas parfait et il y a souvent des génies qui ne veulent que voir ce qu’il ne fait pas bien. Mais ils oublient parfois ce qu’il fait de bien", a-t-il ainsi commenté, alors que son poulain a affiché une réussite appréciable (14/26), et n'a perdu "que" quatre ballons, son autre pêché mignon. Et si les Wizards affichent désormais un bilan de 17 victoires pour 28 défaites, ils sont à l’équilibre quand Westbrook réussit un triple-double (8-8). Et ils ne sont qu’à deux victoires de la 10e place, qui offre des barrages pour les play-offs en fin de saison.