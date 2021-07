Phoenix n'est plus qu'à trois victoires de son premier titre de champion NBA ! Battus en finale en 1976 par Boston et en 1993 par Chicago, les Suns ont parfaitement débuté leur série face à Milwaukee, en l'emportant 118-105 à domicile, devant 16 557 fans déchaînés. Pourtant, en face, les Bucks ont pu compter sur leur ex-MVP Giannis Antetokounmpo, longtemps incertain et finalement de retour après avoir manqué deux matchs pour cause d'hyperextension du gauche genou. Mais ses 20 points (6 sur 11 aux tirs), 17 rebonds et 4 passes en 35 minutes n'ont pas suffi. Car Milwaukee n'a mené que pendant les neuf premières minutes de ce match (18-20), et jamais de plus de trois points. Les Suns ont ensuite pris les commandes mais avec une faible avance, puis les Bucks sont revenus à 45-45 à cinq minutes de la mi-temps, et ils ont ensuite toujours été menés.

👀 the TOP 3 PLAYS from Game 1 of the #NBAFinals presented by @YouTubeTV... as the @Suns went up 1-0!

Game 2: Thursday, 9pm/et on ABC pic.twitter.com/r6AQ9lRgv1



— NBA (@NBA) July 7, 2021





Paul survole le troisième quart



Phoenix a pris son élan avant la pause (57-49, mt) puis s'est définitivement envolé au retour des vestiaires, pour mener de vingt points à la fin du troisième quart-temps (88-68). Chris Paul, pour son tout premier match de Finales, n'a pas failli, et a inscrit 18 de ses 32 points (4 tirs à 3 points) dans ce troisième quart où il a porté son équipe. Le dernier quart a permis à Milwaukee de revenir à -7, mais Phoenix ne s'est jamais fait peur et remporte donc le Match 1, comme contre les Lakers (4-2), Denver (4-0) et les Clippers (4-2) ces dernières semaines. Si Chris Paul a été excellent, ses compères Devin Booker (27pts malgré un 1/8 à 3pts, 6pds et 3int) et Deandre Ayton (22pts, 19rbds) n'ont pas été en reste, pour leurs toutes premières Finales également. En face, Khris Middleton, sur la lancée de son dernier match contre Atlanta, a été très bon, avec 29 points et 7 rebonds au compteur. Comme contre Brooklyn et Atlanta, Milwaukee perd donc le Match 1 de la série, mais cela n'a pas empêché les Bucks d'en gagner quatre autres jusque-là... Prochain match jeudi, toujours sur le parquet des Suns !