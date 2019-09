C'est bientôt la rentrée des classes pour la Team NBA Extra ! A l'occasion d'un point-presse organisé au Mini Palais à Paris, Mary Patrux, Xavier Vaution, Rémi Reverchon, Jacques Monclar, Eric Micoud et Chris Singleton étaient réunis pour donner les grandes dates de la reprise de la NBA sur les antennes de beIN SPORTS !



Au programme : 9 mois de show qui débutent dès la semaine prochaine avec 6 matchs de pré-saison. Et dès le 22 octobre, les 30 franchises NBA passeront aux choses sérieuses avec le début de la saison régulière. Comme l'an passé, beIN SPORTS diffusera au minimum 2 matchs en direct chaque nuit tout au long de la saison régulière. Et la saison débutera par une première nuit Extra avec l’affiche qui opposera les Raptors, champions NBA 2019, face aux Pelicans, suivi du derby de la Cité des Anges Clippers @ Lakers avec déjà un duel au sommet entre Kawhi Leonard et LeBron James.

🏀📺 NOUVEAUTÉS : 3 multiplex cette saison + 48 matchs en prime-time le week-end ! 👌 pic.twitter.com/qmzecBrCRD — NBAextra (@NBAextra) September 24, 2019



Trois multiplex seront notamment programmés cette saison pour trois événements majeurs : le NBA Christmas Day, le Martin Luther King Day et la dernière soirée de saison régulière en avril !



Mais la soirée la plus attendue en France avant les Playoffs sera bien sûr le NBA Paris Game presented by beIN SPORTS qui opposera les Charlotte Hornets de Nicolas Batum aux Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo le vendredi 24 janvier.

🇫🇷🏀 #NBAParisGame presented by @beinsports_FR : dispositif inédit dès le mercredi 22 janvier avec l’émission #NBAextra délocalisée à l’Accor Hotels Arena, au plus près des joueurs #NBA pic.twitter.com/zlVAI6N4bw — NBAextra (@NBAextra) September 24, 2019



La rentrée de NBA Extra est prévue dès le 21 octobre avec les immanquables émissions de présentation des Conférences Est et Ouest pour se replonger dans l’univers NBA juste avant la reprise du championnat !