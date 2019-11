Privé de son meilleur joueur Nikola Vucevic pour faire le voyage à Cleveland mercredi, Orlando savait qu'il faudrait un Evan Fournier des grands soirs pour rentrer de l'Ohio avec une septième victoire cette saison. Le Français et autre baromètre du Magic avait visiblement parfaitement reçu le message. Auteur de son meilleur match depuis la reprise, le leader des Bleus durant le dernier Mondial a pris le match à son compte et l'a terminé avec 30 points (10 sur 22 aux tirs, 4 sur 9 de loin), 4 rebonds, 1 passe et 2 interceptions. L'ancien joueur de Nanterre a notamment été à l'origine du coup d'accélérateur des Floridiens dans le deuxième quart-temps (32-25) qui s'est avéré fatal aux Cavs (116-104 pour Orlando).