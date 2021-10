Après Denver, Orlando et Boston, Evan Fournier a enfilé le quatrième maillot NBA de sa carrière ce mardi, en disputant son tout premier match de pré-saison avec les New York Knicks. Titulaire aux côtés de Kemba Walker, Taj Gibson, Julius Randle et RJ Barrett, le vice-champion olympique français a joué 27 minutes lors de la victoire 125-104 des Knicks contre Indiana au Madison Square Garden. Et il a marqué 12 points et pris 4 rebonds en 27 minutes. Hormis durant les toutes premières minutes, la franchise de Big Apple a dominé toute la rencontre, l'écart grimpant même jusqu'à à 27 dans le troisième quart, face à des Pacers emmenés par Domantas Sabonis (6 points en 21 minutes), Myles Turner (10 points en 18 minutes) et Malcolm Brogdon (5 points en 18 minutes). Si Fournier a brillé, c'est bel et bien Julius Randle qui termine meilleur marqueur des Knicks, avec 20 points.