Au Staples Center, s’il y a eu match entre les Lakers et les Spurs, ça n’a pas duré plus d’un quart-temps. Malgré un DeMar DeRozan des grands soirs (28 points, 9 rebonds, 7 passes), les Texans n’ont plus existé au-delà des douze premières minutes. Mais c’est surtout dans le dernier quart-temps que la domination des Californiens a été la plus intense, un moment où LeBron James a fait parler la poudre avec 19 de ses 36 points inscrits et surtout une série de cinq tirs à trois points réussis d’affilée dans ces douze minutes à haute intensité.

Mais le « King » n’a pas été seul à l’occasion de cette large victoire avec Anthony Davis (18 points) et JaVale McGee (14 points) qui ont confirmé la confiance mise en eux par Frank Vogel. Kyle Kuzma (18 points, 12 rebonds) est sorti du banc avec succès. Face à une telle force de frappe, les Spurs se sont lourdement inclinés (129-102), leur deuxième revers de suite concédé à Los Angeles après celui face aux Clippers ce lundi. Un succès qui permet aux Lakers de rester solidement en tête de la Conférence Ouest devant l’autre équipe de la « Cité des Anges ».