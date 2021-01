Il n'y avait que trois matchs cette nuit en NBA, mais un gros choc était au menu, entre Milwaukee et les Lakers. Et ce sont les champions en titre qui sont allés imposer leur loi dans le Wisconsin, en l'emportant 106-113. Symbole de cette domination, LeBron James, qui a battu son record de points de la saison : 34 (13 sur 25 aux tirs dont 6/10 à 3pts), auxquels il faut ajouter 6 rebonds et 8 passes. Il a inscrit la moitié de ses points lors d'une première mi-temps dominée par les Bucks, mais qui n'ont jamais compté plus de sept points d'avance. Puis en deuxième, les Lakers ont pris les commandes, comptant douze points d'avance juste après la mi-temps. Milwaukee, dans le sillage de Giannis Antetokounmpo (25pts, 12rbds), est parvenu à revenir plusieurs fois à -2, notamment à 3'05 de la fin (100-102), mais Kentavious Caldwell-Pope (100-105), Alex Caruso (101-108) et LeBron James (103-111) ont tous dégainé à trois points pour écarter le danger. "KCP" finit d'ailleurs avec 23 points, et les Lakers rebondissent ainsi après leur défaite contre Golden State. Ils sont toujours premiers de la Conférence Ouest, alors que Milwaukee est troisième de l'Est.